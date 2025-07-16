İzmir'de 20 Yıl Ceza Alan Şahis Tutuklandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişinin kasten öldürme suçundan hakkında 20 yıl 2 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, ilçede şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Polis ekipleri tarafından yapılan kimlik sorgusunda, isminin O.E. (35) olduğu öğrenilen kişinin kasten öldürme suçundan hakkında 20 yıl 2 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan O.E., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen O.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,