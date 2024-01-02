İzmir\'de 2023 yılında 28 operasyonda binlerce şüpheli yakalandı

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2023 yılı boyunca 28 operasyonda 3 bin 81 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 582'si tutuklandı. Operasyonlarda ayrca çeşitli türlerde uyuşturucu, kaçak sigara ve alkol ile 367 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2023 yılı boyunca 28 operasyonda 3 bin 81 şüpheli yakalandı. Bunlardan 582'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca 9 bin 853 aranan kişi ve 9 bin 448 yoklama kaçağının yakalandığı belirtildi.

Öte yandan, yapılan çalışmalarda bin 37 adet ruhsatsız tabanca, 198 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 175 adet kurusıkı tabanca, 10 bin 102 adet fişek, 69 bin 885,37 gram esrar, bonzai, Jamaika, skunk ve metamfetamin, 130 bin 871 adet uyuşturucu hap, 3 kilo 360 gram kokain, 189,7 gram eroin, 173 bin 756 paket kaçak sigara, 3 bin 61 litre kaçak alkol, 367 çalıntı motosiklet, 201 adet şasi ve motor numarası kazılmış motosiklet ele geçirildi.(DHA)