Yangın Sezonu Öncesi İzmir'de Kritik Zirve

02.06.2026 10:28  Güncelleme: 11:03
İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kamu kurumları ve 30 ilçe belediyesi, 2026 orman yangını sezonu öncesi önleyici çalışmalar ve koordinasyonu güçlendirme kararı aldı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen kamu kurumları ve 30 ilçe belediyesi, 2026 orman yangını sezonuna yönelik hazırlıkları masaya yatırdı. Geçmiş yangınlardan çıkarılan dersler ışığında alınan ortak kararlarla, yangınlara karşı önleyici çalışmaların artırılması ve müdahale süreçlerinde kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte artan orman yangını riskine karşı hazırlıklarını sürdürüyor. 2026 yılı yangın sezonu öncesinde kamu kurumları ve ilçe belediyelerini bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, yangınlara karşı önleyici çalışmaların güçlendirilmesi, müdahale kapasitesinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun daha etkin hale getirilmesi amacıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü (AKOM) koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri ile 30 ilçe belediyesinin afet işleri ve risk yönetimi müdürlüklerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda ayrıca Orman Genel Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü ve Gediz Elektrik temsilcileri de yer aldı.

GEÇMİŞ YILLARIN VERİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda, İzmir'in 2026 yılı orman yangını sezonuna ilişkin riskleri kapsamlı şekilde ele alındı. Önceki yıllarda meydana gelen yangınlardan elde edilen veriler, istatistikler ve saha deneyimleri değerlendirilerek mevcut durum analiz edildi. Ayrıca afet planları kapsamında yürütülen hazırlık çalışmaları ve kurumların sorumluluk alanlarındaki faaliyetler gözden geçirilirken, mevcut işleyişin daha etkin hale getirilmesine yönelik öneriler görüşüldü.

YANGINLA MÜCADELEDE ORTAK KARAR

Toplantıda, kurum ve kuruluşların orman yangınlarıyla mücadelede hayata geçirdiği iyi uygulama örnekleri paylaşıldı. Yangın öncesi hazırlık süreçleri, müdahale kapasitesi ve kurumlar arası koordinasyon mekanizmaları ayrıntılı biçimde değerlendirilirken, süreç içerisinde karşılaşılan eksiklikler ve geliştirilmesi gereken alanlar üzerinde duruldu. Orman yangınlarının bütüncül bir yaklaşımla ele alındığı toplantıda, iklim değişikliğinin etkisiyle artan risklere karşı alınabilecek önlemler değerlendirildi ve kurumlar arasında iş birliğini güçlendirecek ortak kararlar alındı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
