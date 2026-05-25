İzmir'e Verilen Su Miktarı Saniyede 1200 Litreden 1500 Litreye Çıkarıldı
İzmir'e Verilen Su Miktarı Saniyede 1200 Litreden 1500 Litreye Çıkarıldı

25.05.2026 10:04  Güncelleme: 11:14
İZSU, Halkapınar bölgesinde 210 milyon liralık altyapı yatırımını tamamladı. Yenilenen iletim hatları ve 7 bin metreküplük depo sayesinde İzmir'e verilen su miktarı saniyede bin 200 litreden bin 500 litreye çıkarılarak yüzde 25 artırıldı. Tam otomasyonlu tesis 7/24 hizmet verecek.

(İZMİR) - İZSU Genel Müdürlüğü, Halkapınar Derin Kuyular Bölgesi'nde yürüttüğü 210 milyon liralık altyapı yatırımını tamamladı. Yenilenen iletim hatları ve 7 bin metreküplük depo sayesinde İzmir'e verilen su miktarı yüzde 25 artırılarak saniyede bin 200 litreden bin 500 litreye çıkarıldı. Tam otomasyon sistemiyle çalışan tesis 7 gün 24 saat hizmet verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından kentin içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen "Halkapınar Kuyuları İletim Hatları ve 7000 metreküplük Depo İnşaatı" tamamlandı. Kentin önemli su kaynaklarından biri olan Halkapınar derin kuyular bölgesindeki 25 kuyunun daha verimli ve sağlıklı işletilmesini hedefleyen proje kapsamında iletim hatları yenilenirken modern bir depo sistemi de devreye alındı. 210 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen proje sayesinde İzmir'e verilen su miktarı saniyede bin 200 litreden bin 500 litreye çıkarıldı.

KAPASİTE YÜZDE 25 ARTTI

İZSU Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanı Mürüvvet Kılıç, tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:

"Halkapınar Derin Kuyular Bölgesi'nde bulunan 25 kuyuda revizyon çalışması gerçekleştirildi. Yeni yapılan denge yapısı ve yenilenen iletim hatları sayesinde kuyuların tamamı yeniden aktif hale getirildi. Bu kuyulardan çekilen su, yeni inşa edilen 7 bin metreküp kapasiteli depoya iletiliyor. Yeni işletme sistemi sayesinde, depo yapılmadan önce sisteme saniyede bin 200 litre su verilirken, artık saniyede bin 500 litre su sağlanabiliyor."

TAM OTOMASYONLA 7 GÜN 24 SAAT HİZMET

Tesiste görev yapan Halkapınar İçme Suyu Birim Sorumlusu Hakkı Kemal Çetinkaya, günümüz teknolojilerine uygun şekilde tasarlanan tesisin tam otomasyon sistemiyle çalıştığını belirterek, "Burası 7/24 esasına göre çalışan bir tesis. Mevcut personelimizle birlikte sürekli gözetim altında tutuluyor. Tam otomasyonla işletilen ve günümüzün gerektirdiği tüm teknolojik imkanların kullanıldığı modern bir yapıya sahip. Yeni tesis ayrıca ilerleyen süreçte daha yüksek kapasitede çalışabilecek şekilde planlandı. Şu anda saniyede bin 500 litre kapasiteyle hizmet veriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

