İzmir'de 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Şarkı Söyledi - Son Dakika
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İzmir'de 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Şarkı Söyledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Bir Varmış Bir Yokmuş Çocuklar Şarkı Söylermiş' adlı anlatımlı konser düzenledi. Başkan Cemil Tugay, çocukların mutluluğu ve geleceği için büyüklerin sorumluluğuna dikkat çekti.

24.04.2025 10:31
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Bir Varmış Bir Yokmuş Çocuklar Şarkı Söylermiş" anlatımlı konser düzenledi. Konserde çocukları yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Ben büyük ve güzel millete, cesur olmayı, akıllı olmayı, çalışkan olmayı yakıştırıyorum. Çocuklarımızın da böyle büyükleri hak ettiğini düşünüyorum. O yüzden çocuk bayramı deyip sadece onların mutlu olması değil, aynı zamanda onların geleceklerinin de aydınlık olması için hepimize düşen görevler var" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle tüm gün sürdü. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Bir Varmış Bir Yokmuş Çocuklar Şarkı Söylermiş" konser ve masal anlatımı büyük ilgi gördü.

Çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Çocuk Koroları, koro şefi Türker Barmanbek ve anlatıcı Didem Tarlalı eşliğinde sevilen masallar ve şarkılarla bayramın coşkusunu dolayasıya yaşadı. Bayrama özel konseri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, bürokratlar ve veliler takip etti.

Çocukların bayramını kutlayan Başkan Cemil Tugay, "Özellikle çocuklara armağan edilmiş bir bayram dünyada başka bir ülkede yok. Atatürk'ün bir bayramı çocuklara, bir bayramı gençlere armağan etmiş olmasının elbette derin bir anlamı var. Çocuklarımız bugünü gönüllerince, en mutlu dakikalarla geçirsinler diye herkes çaba gösteriyor. Ama büyüklerimize düşen görevler de var. Güvenli, sevgi dolu, geleceğin aydınlık olduğu bir ülke için büyüklerin çalışması lazım. Gerektiğinde haksızlıklara karşı ayağa da kalkması, emek harcaması lazım. Emeksiz bu dünyada hiçbir şey olmuyor. Ben büyük ve güzel millete, cesur olmayı, akıllı olmayı, çalışkan olmayı yakıştırıyorum. Çocuklarımızın da böyle büyükleri hak ettiğini düşünüyorum. O yüzden çocuk bayramı deyip sadece onların mutlu olması değil, aynı zamanda onların geleceklerinin de aydınlık olması için hepimize düşen görevler var. Son 10 yılda sadece Türkiye'de 700'ün üzerinde çocuk, işçi olarak çalışırken hayatını kaybetmiş. Yaşadığımız kötü olayların hepsinden bütün milletçe sorumlu olduğumuzu unutmayalım. Herkesin yapacak bir şeyi var ve onu yapmanın tam zamanıdır" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Şarkı Söyledi - Son Dakika

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