İzmir'de 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Şarkı Söyledi

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Bir Varmış Bir Yokmuş Çocuklar Şarkı Söylermiş" anlatımlı konser düzenledi. Konserde çocukları yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay , "Ben büyük ve güzel millete, cesur olmayı, akıllı olmayı, çalışkan olmayı yakıştırıyorum. Çocuklarımızın da böyle büyükleri hak ettiğini düşünüyorum. O yüzden çocuk bayramı deyip sadece onların mutlu olması değil, aynı zamanda onların geleceklerinin de aydınlık olması için hepimize düşen görevler var" dedi.

Çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Çocuk Koroları, koro şefi Türker Barmanbek ve anlatıcı Didem Tarlalı eşliğinde sevilen masallar ve şarkılarla bayramın coşkusunu dolayasıya yaşadı. Bayrama özel konseri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, bürokratlar ve veliler takip etti.