İzmir'de 23 Nisan Coşkusu: Gaziemir Ulusal Çocuk Şenliği Gerçekleşti

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay'la birlikte 27. Gaziemir Ulusal Çocuk Şenliği kapsamında bini aşkın yurttaşın katılımıyla düzenlenen 23 Nisan kortejine katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla bando eşliğinde marşlar söyleyen İzmirliler, tek yürek olurken, 23 Nisan coşkusu doruğa çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gaziemir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 27. Gaziemir Ulusal Çocuk Şenliği, muhteşem bir 23 Nisan kortejine sahne oldu. Bini aşkın İzmirli ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ve eşi Deniz Işık korteje katılarak İzmirlilerle bayramlaştı. Kortejin en önünde ise 23 Nisan'da Gaziemir Belediye Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı makamına temsilen oturan Ege Kayaklı ile Duru Naz Karaboğa yer aldı. Renkli görüntülerin oluştuğu kortejle Gaziemir sokakları gelincik tarlasını andırdı.

Görsel şölen yaşandı

Korteje katılan yurttaşlar, Türkan Saylan Caddesi'nden Festival Alanı'na bandonun çaldığı marşlar eşliğinde yürüdü. Vatandaşlar da evlerinin balkonundan ellerindeki Türk bayraklarıyla korteje destek verdi. Tugay kortej boyunca çocuklarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi, yurttaşlarla selamlaştı. 23 Nisan coşkusu Festival Alanı'nda devam etti. Ersin Show'un yer aldığı sahne etkinliğinde marşlar söylendi, "Hak, hukuk, adalet" sloganları atıldı. Telefon ışıkları ile tam bir görsel şölen yaşanırken, çocuklara bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı.

Gökçe rüzgarı

19 Nisan'da başlayan şenlik kapsamında hafta boyunca halk dansları gösterileri, müzikaller, konserler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şenlik, Gökçe konseri ile final yaptı.