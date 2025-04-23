İzmir'de 23 Nisan Coşkusu: Yuvamız İzmir Çocukları Gösteri Düzenledi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin 20 şubesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş. bünyesinde Kiraz'dan Dikili'ye İzmir genelinde 20 şube ile "Eşit başlangıç, parlak bir gelecek" mottosuyla hizmet veren Yuvamız İzmir bini aşkın çocuğun katılımı, birbirinden renkli kostümler, birbirinden özel gösteri içerikleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde, Yuvamız İzmir çocukları, ailelerine performanslarını sergiledi. Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nde görevli eğitimci kadrosunun gösteriye hazırladığı çocuklar dakikalarca alkışlandı.

"Milli bayramlara sahip çıkan çocuklar yetiştiriyoruz"

Küçücük yürekleriyle kocaman performanslar sergileyen çocuklar gösterilerde İstiklal Marşı ve Andımız'ı da eksiksiz seslendirerek geleceğe olan umutları da pekiştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN AŞ yetkilileri, "Yuvamız İzmir çatısı altında çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak ve milli bayramlarımızı coşkuyla kutlamak için çalışmalarımıza devam ediyor; milli bayramlarına sahip çıkan, kendine güvenen, hayal kuran, özgür çocuklar yetiştirmek için çalışıyor, karanlıkları onların ışıkları ile aydınlatıyoruz" dedi.