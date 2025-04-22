İzmir'de 23 Nisan Kutlamaları: Doğal Yaşam Parkı'na Ücretsiz Giriş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla 27 Nisan'a kadar 18 yaş altı öğrenciler ve okul gezilerinin refakatçileri için Doğal Yaşam Parkı'na girişleri ücretsiz yaptı.

İzmir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler ile coşkuyla kutlanıyor. 0-6 yaş arasındaki çocukların ücretsiz şekilde girebildiği Doğal Yaşam Parkı, 27 Nisan'a kadar 18 yaş altı çocuklar için de ücretsiz oldu.

Öğrenciler ve okul grupları ile düzenlenen gezilerde, öğrencilere eşlik eden öğretmen, rehber ve görevliler de parka ücretsiz olarak girebilecek.