Bornova Kayadibi Kent Mezarlığı Açıldı - Son Dakika
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Bornova Kayadibi Kent Mezarlığı Açıldı

28.06.2026 10:56  Güncelleme: 12:02
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Kayadibi Mahallesi'nde 110 dönümlük alana 25 bin defin kapasiteli Kayadibi Kent Mezarlığı'nı hizmete açtı. 3 kilometrelik bağlantı yolu asfaltlanarak ulaşım kolaylaştırıldı. Ayrıca bölgede 200 dönümlük rezerv alan da hazır bulunuyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Kayadibi Mahallesi'nde 110 dönümlük alana kurulan 25 bin defin kapasiteli Kayadibi Kent Mezarlığı'nı açtı. Yeni mezarlıkla 3 kilometrelik bağlantı yolu da asfaltlanarak ulaşım kolaylığı sağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte özellikle Karşıyaka, Bayraklı ve Bornova bölgelerinde artan mezarlık alanı ihtiyacına çözüm olacak Kayadibi Kent Mezarlığı'nı açtı. Bornova Kayadibi Mahallesi'nde yaklaşık 110 dönümlük alanda kurulan mezarlık, 25 bin defin kapasitesiyle İzmir'in önemli bir ihtiyacını karşılayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Ali Kemal Elitaş, kent nüfusunun artmasına paralel mezarlık alanı ihtiyacının da arttığını belirterek, bunun için yeni yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Kayadibi Kent Mezarlığı'nın altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Elitaş, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sayesinde vatandaşların Manisa yolu üzerinden mezarlığa güvenli ve rahat şekilde ulaşabileceğini kaydetti.

GELECEK YILLAR İÇİN REZERV ALAN HAZIR

Kayadibi Kent Mezarlığı'nın devamında yaklaşık 200 dönümlük rezerv alan bulunduğunu belirten Ali Kemal Elitaş, Bornova Yaka Mahallesi'nde de 300 dönümlük yeni rezerv alanın hazır olduğunu söyledi. Elitaş, "Kayadibi ve Yaka bölgelerindeki rezerv alanlarımızla birlikte Bornova'da ve kent genelinde uzun yıllar mezarlık alanı açısından herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için planlamalarımızı yaptık. İzmir'in gelecekteki ihtiyaçlarını da bugünden öngörerek hareket ediyoruz" diye konuştu.

ÇEVRE DOSTU MEZARLIK ANLAYIŞI

Yeni mezarlık alanlarında planlı ve düzenli bir uygulama modeli benimsediklerini belirten Ali Kemal Elitaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda modern mezarlık alanları oluşturduklarını ifade etti. Elitaş, mezarlıklarda peyzaj çalışmalarının bölgenin doğal dokusuna uygun şekilde yapıldığını, iklim krizine karşı dayanıklı ve az su tüketen bitki türlerinin tercih edildiğini söyledi. Yeni alanlarda düzenli bir yerleşim planı uygulanacağını vurgulayan Elitaş, vatandaşların huzur içinde ziyaret edebileceği alanlar oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

3 KİLOMETRELİK ULAŞIM YATIRIMI

Kayadibi Mezarlığı'nın hizmete açılmasıyla ulaşım altyapısı da güçlendirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yaklaşık 3 kilometrelik bağlantı yolunun asfalt serimi tamamlanarak vatandaşlara güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkanı sağlandı. Çalışma sayesinde bölgeye erişim kolaylaşırken ulaşım kalitesi de önemli ölçüde artırıldı. Kayadibi Kent Mezarlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın koordineli çalışmalarıyla tamamlandı.

Kaynak: ANKA

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