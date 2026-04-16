İzmir\'de 26 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Urla ve Çeşme ilçelerinde 26 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bottaki 4'ü çocuk 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çeşme ilçesinde ise Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ile jandarma ekiplerince karada tespit edilen 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.