İzmir'de 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Karaburun ve Foça ilçelerinde 15'i çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kolluk Destek Timi, Karaburun'un Mordoğan mevkisinde karada tespit edilen 8'i çocuk 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Foça'daki Mete Koyu yakınlarında da bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi.

Ekipler, karadaki 7'si çocuk 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.