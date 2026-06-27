İzmir'de 370 kişi AK Parti'ye katıldı

İZMİR'de 300'ü İYİ Parti'den, 70'i ise farklı siyasi partilerden olmak üzere toplam 370 kişi AK Parti'ye katıldı. Rozet takma töreninde konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Bazı şeylerin zamanı geçtiği zaman kıymeti kalmaz ama zamanında yapılan güzel ve doğru hareketler unutulmaz, unutulmayacaktır" dedi.

İzmir'de 300'ü İYİ Parti'den, 70'i ise farklı siyasi partilerden olmak üzere aralarında İYİ Parti Konak İlçe Başkanlığı görevinden ayrılan Cemil Yücesoy ile daha önce İYİ Parti Konak İlçe Başkanı olarak görev yapan Coşkun Tatar'ın da aralarında bulunduğu toplam 370 kişi AK Parti'ye katıldı. AK Parti Konak İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen rozet takma törenine AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve partililer katıldı. Törende konuşan Saygılı, "Eser ve hizmet siyaseti yapan, mazlumların babası, onları koruyan, Türkiye'nin gelişmesi için her türlü çalışmayı yapan bir teşkilatın, devletin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olması bizler için onur verici bir durumdur. Bu güzel liderin yaşadığı bir ortamda sizlerin artık AK Parti'ye katılması çok anlam ifade etmektedir. Bazı şeylerin zamanı geçtiği zaman kıymeti kalmaz ama zamanında yapılan güzel ve doğru hareketler unutulmaz, unutulmayacaktır" dedi.

'İSTİFALARIN BİZİMLE BİR ALAKASI YOK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifa etmesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Saygılı, "Tugay ya da diğer istifaların bizimle bir alakası yok, kendi iç siyasetlerinin getirmiş olduğu toksik durumlar. İstifa etmesi bizim için bir şey ifade etmiyor. Biz İzmir'de belediyecilik hizmetlerini istiyoruz. Ne yazık ki İzmir çöp, çamur, çukur gibi sıkıntıları anlatırken şu an da rüşvet, hırsızlıkların konuşulduğu bir yer haline geldi. Giderek çoğalıyor. Yerel seçimlerde bu sıkıntıyı kökünden çözecek parti ve Cumhur İttifakı olacağız" ifadelerini kullandı.

'AK PARTİ'NİN MİLLETLE KURDUĞU GÖNÜL BAĞI BÜYÜYOR'

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ise şöyle konuştu: "AK Parti'nin milletle kurduğu güçlü gönül bağı her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor. Bugün bunun en güzel örneklerinden birini Konak'ta yaşıyoruz. Uzun yıllar Konak'ta İYİ Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüten Coşkun Tatar ve Cemil Yücesoy 300 kişilik ekibiyle birlikte AK Parti ailemize katılmıştır. Bu anlamlı katılımı milletimizin eser ve hizmet siyasetinde Türkiye Yüzyılı'na ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi. Konak'ta ayrıştıran değil birleştiren, polemik üreten değil hizmet eden bir anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz. Kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese sonuna kadar açıktır."

'MİLLETİMİZE DAHA GÜÇLÜ HİZMET EDEBİLMEK İÇİN BU KARARI ALDIK'

AK Parti'ye katılanlardan Yücesoy, "Ülkemize hizmet etme sorumluluğunu daha güçlü bir iradeyle sürdürmek adına önemli bir adım atmanın heyecanını duyuyoruz. Siyaseti hiçbir zaman kişisel bir hedef ya makam arayışı olarak görmedim. Benim için siyaset millete hizmet etmenin, milletin derdiyle dertlenmenin ve ülkemizin geleceğine katkı sunmanın adı. Bu anlayışla AK Parti'ye katılarak Türkiye hedeflerine katkı sunmak ve milletimize daha güçlü hizmet edebilmek için bu kararı aldık" dedi.

Tatar da 300 üye ile AK Parti'ye katılma kararı aldıklarını söyleyerek, "Bunun devamı gelecek. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, ülkemizin ekonomisine geleceğine hizmet etmek bizim için şeref olacak. Bunun için AK Parti'ye katılmaya karar verdik" diye konuştu.