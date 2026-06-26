FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu 3. haftasında Enner Valencia'nın formasını giydiği Ekvador, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 32 takım arasına yazdırdı.
Almanya, Leroy Sane'nin 2. dakikadaki golüyle öne geçse de Ekvador, 9. dakikada Angulo, 77. dakikada Plata'nın golleriyle maçı kazanmayı başardı.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia, galibiyet sonrası Fenerbahçe taraftarlarına mesaj yolladı. Sarı-lacivertlilere özlemini dile getiren yıldız golcü, "Tüm Fenerbahçe taraftarlarına çokça selam gönderiyorum. Fenerbahçe'yi çok özlüyorum. Umarım her zaman işleri çok iyi gider." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Tarih yazdıkları maçın ardından dilinde Fenerbahçe var! Valencia'dan sarı-lacivertlilere mesaj - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?