Tarih yazdıkları maçın ardından dilinde Fenerbahçe var! Valencia'dan sarı-lacivertlilere mesaj

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu 3. haftasında Enner Valencia'nın formasını giydiği Ekvador, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 32 takım arasına yazdırdı.

SANE'NİN GOLÜ YETMEDİ, EKVADOR KAZANDI

Almanya, Leroy Sane'nin 2. dakikadaki golüyle öne geçse de Ekvador, 9. dakikada Angulo, 77. dakikada Plata'nın golleriyle maçı kazanmayı başardı.

"UMARIM HER ZAMAN İŞLERİ ÇOK İYİ GİDER"

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia, galibiyet sonrası Fenerbahçe taraftarlarına mesaj yolladı. Sarı-lacivertlilere özlemini dile getiren yıldız golcü, "Tüm Fenerbahçe taraftarlarına çokça selam gönderiyorum. Fenerbahçe'yi çok özlüyorum. Umarım her zaman işleri çok iyi gider." ifadelerini kullandı.