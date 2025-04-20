İzmir\'de 400 Bin TL’lik Hırsızlık: Şüpheli Yakalandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde girdiği evden 400 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan A.A., polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şüphelinin yakalanmamak için sokakta kıyafetini değiştirdiği ortaya çıktı.

Karabağlar ilçesindeki bir evden 11 Mart'ta yaklaşık 400 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin A.A. olduğunu belirledi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin dikkat çekmemek ve yakalanmamak için sokakta kıyafetini değiştirdiğini belirledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokakta kıyafet değiştiren A.A.'nın para ve altınları da aldıktan sonra taksiye binip, uzaklaştığı görüldü. Ekipler, adresini belirlediği A.A.'yı önceki gün operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.