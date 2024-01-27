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İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Ege Denizi Kuşadası Körfezi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydan geldi. İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem paniğe neden oldu.

27.01.2024 - 08:26,  Güncelleme: 08:45
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Ege Denizi'nde saat 08.19'da merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük paniğe neden olan sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'ndeki sarsıntının derinliği 8,51 kilometre olarak ölçüldü. Bölgedeki durumla ilgili açıklama yapan AFAD; an itibarı ile olumsuz bir durum bulunmadığını, ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

"2020 DEPREMLERİNİN ARTÇISI OLABİLİR"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK canlı yayınında "Oldukça hissedilebilir bir deprem. Büyük ihtimalle bu önemli bir deprem olmayabilir. Kuşadası Körfezi'nde önemli bir enerji boşalmıştı 2020'de, belki bu deprem onun artçısı bile olabilir. Eğer kara üzerinde olsaydı, belki farklı bir yorum olabilirdi. Büyük ihtimalle 2020 depremlerinin artçısı olabilir" ifadelerini kullandı.

İzmir\'de 5.1 büyüklüğünde deprem
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SON DAKİKA: İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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