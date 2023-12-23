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İzmir'de 51 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Seferihisar açıklarında lastik bot ve can salında bulunan 51 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir\'de 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
23.12.2023 - 23:11,
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar açıklarındaki lastik bot ve can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen lastik bot ve can salındaki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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