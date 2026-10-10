İzmir'de 55 kişiyi 155 milyon lira zarara uğrattığı iddiasıyla firma yetkilisi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de 55 kişiyi 155 milyon lira zarara uğrattığı iddiasıyla firma yetkilisi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 55 kişiyi 155 milyon lira zarara uğrattığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden firma yetkilisi tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, 20 şüpheliden yakalanmayanlar aranıyor.

İzmir'de aynı taşınmazı birden fazla kişiye satarak 155 milyon liralık mağduriyet oluşturduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden firma yetkilisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, A.Ç. isimli inşaat firmasının 55 kişiyi toplam 155 milyon lira zarara uğrattığı gerekçesiyle 8 Ekim'de gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden firma yetkilisi M.K.A. (46) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Firma yetkilisi B.A. (33) ile satış danışmanları U.K. (40) ve G.K. (39) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, zanlıların 14 müştekiye aynı taşınmazları birden fazla kez sattığı, diğer müştekilere taahhüt edilen konutları süresinde teslim etmediği belirlendi. Ayrıca satış bedeli tamamen ödenmesine karşın konutlar üzerindeki ipoteklerin kaldırılmadığı tespit edildi.

Soruşturmada hakkında işlem başlatılan 20 şüpheliden gözaltına alınan 4'ünün dışındaki diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
3. SayfaEkonomiGüncelİzmirEmlakSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı yıldıza RAMS Park’ta şok protesto Islıklarla çıktı Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı
Montella’nın yerine Arda Turan İlk görüşmeden beklenmedik sonuç Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı
TFF’den Montella için yeni açıklama Türkiye’ye geliyor TFF'den Montella için yeni açıklama! Türkiye'ye geliyor
18:56
Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı
Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı
17:59
Suudi Arabistan’da peş peşe saldırılar Havalimanı boşaltıldı
Suudi Arabistan'da peş peşe saldırılar! Havalimanı boşaltıldı
17:56
Canlı anlatım: Rize’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Rize'de ilk gol geldi
17:29
Sahaya uçak yağdı, maç yarıda kaldı
Sahaya uçak yağdı, maç yarıda kaldı
16:39
AK Parti’ye mi katılıyor Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
AK Parti'ye mi katılıyor? Mansur Yavaş cephesinden bomba iddiaya yanıt geldi
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 19:18:53. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de 55 kişiyi 155 milyon lira zarara uğrattığı iddiasıyla firma yetkilisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei