İzmir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı, motor arızası yapan bottaki 20 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı, motor arızası yapan bottaki 20 kişi kurtarıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Urla ve Seferihisar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 6'sı çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 20 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Yakalanan ve kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'de 6'sı çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı, 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Urla ilçesi Demircili koyunda görevli Sahil Güvenlik insansız hava aracı karada bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve kolluk destek timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler karada 2'si çocuk 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik mobil kıyı gözetleme aracı, lastik botta bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik gemisi tarafından durdurulan hareketli lastik bottaki 4'ü çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Urla ilçesi açıklarında ise içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenmesi ve yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi.

Ekipler lastik bottaki 20 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik, Seferihisar, Güncel, Göçmen, Çocuk, İzmir, Urla, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı, motor arızası yapan bottaki 20 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız
Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi
AK Parti’yi yasa boğan ölüm Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı geldi AK Parti'yi yasa boğan ölüm! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı geldi
Çanakkale’de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti Çanakkale'de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti
Kayseri’de akraba kavgası kanlı bitti: 24 yaşındaki genç bıçaklandı Kayseri'de akraba kavgası kanlı bitti: 24 yaşındaki genç bıçaklandı
Markette silahlı düello Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar Markette silahlı düello! Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar

22:22
İspanya’da göçmen krizi protestoları büyüyor Binlerce kişi sokaklara döküldü
İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü
21:54
KKTC’de gemi faciasının ardından kriz büyüyor Hükümetten çekiliyorlar
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
21:51
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
21:29
Konyaspor’a eski yöneticilerinden icra şoku
Konyaspor'a eski yöneticilerinden icra şoku
20:51
“Satanizm“ tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
"Satanizm" tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
19:05
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması
Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 23:46:47. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı, motor arızası yapan bottaki 20 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement