İzmir'de 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü Anması: 'Gazetecilik Öldürülmek İsteniyor'

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü kapsamında Basın Müzesi'nde anma töreni düzenledi. Törene İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu, Musa Anter'in kızı Rahşan Anter, Turan Dursun'un oğlu Abit Dursun ile çok sayıda gazeteci katıldı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, 'Gazetecilik öldürülmek isteniyor' diyerek, Hasan Fehmi'den bu yana 67 gazetecinin öldürüldüğünü, çoğunun faili meçhul kaldığını belirtti. Gappi, 'Merdan Yanardağ, Alican Uludağ, İsmail Arı hala demir parmaklıklar ardında. Etik değerlerden vazgeçmeyeceğimize ve kalemimizi güçlü tutacağımıza yemin ediyoruz' dedi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 'Kalemini doğrudan yana kullananların yanındayız' ifadesini kullanarak, demokrasi için ağır bedeller ödendiğini vurguladı. Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu, 'Bütün belleğimiz kanla yazılı. Bu kanlı belleği diri tutmamız lazım' diye konuştu.

Musa Anter'in kızı Rahşan Anter, özgür gazetecilik için mücadele etmeye hazır olduğunu söylerken, Turan Dursun'un oğlu Abit Dursun, gazetecilerin artık öldürülmekten ziyade cezaevlerinde çürütüldüğünü belirtti. Çiğdem Toker, gazeteciliğin demokrasi mücadelesinin olmazsa olmazı olduğunu ve mesleğe daha çok sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Zafer Arapkirli, gazetecilerin iyilerden yana oldukları için hedef olduğunu söyleyerek, 'Sonunda demokrasinin, iyilerin kazanacağını biliyoruz' dedi. Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Özdal ise, 'Artık gazetecilerin katledilmesi yerine, gazeteciliğin katledilmesi daha stratejik bir hedef haline geldi. Kaybettiğimiz meslektaşlarımızın mirasını taşımaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu.