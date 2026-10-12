İzmir\'de 61 yaşındaki emekli aşçı Deniz Coşkun kick boksta 14 kilo verdi

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde emekli aşçı Deniz Coşkun (61), torunu Ayaz Barın Sonduk'a (7) özenerek kilo vermek amacıyla başladığı kick boks sayesinde hem sağlığına kavuştu hem de hedefini büyüterek şampiyonluk hedeflemeye başladı. Spora başladıktan sonra merdiven çıkma zorluğunu aşan ve 14 kilo veren Coşkun, "Buradaki gençleri seviyorum, aile gibi olduk. Mutluyum. Sağlığım el verdiği sürece uzun yıllar devam etmeyi düşünüyorum" dedi.

Güzelbahçe ilçesinde yaşayan Deniz Coşkun, 1 yıl önce torunu Ayaz Barın Sonduk'a özenerek kilo verme hedefiyle kick boks sporuna başladı. Uzun yıllar aşçılık yaptıktan sonra 10 sene önce çalışmayı bırakıp 58 yaşında da emekli olan Coşkun, torunu sayesinde adım attığı sporda disiplinle ilerliyor. Kilo vermenin yanı sıra sağlığına da faydalar sağlayan Coşkun, dizlerindeki rahatsızlığı aşarak rahatça merdiven çıkabilmeye başladı. Lisansı çıkarılan ve kuşak sınavlarını başarıyla geçen Coşkun, haftada 3 gün 40 kilometre yol katedip antrenmanlarına devam ediyor ve mayıs ayında yapılacak 'Dünya Kupası'na hazırlanıyor.

'AMACIM KİLO VERMEKTİ, HASTALIKLARA DA İYİ GELDİ'

Spora başlama serüvenini ve sağlığındaki olumlu değişimleri anlatan Coşkun, "Bir torunum, iki kızım var. Kick boksa başlamamın sebebi aslında torunum vesilesiyle oldu. Önce torunumu buraya getirdiler. Ondan sonra kızım, 'Anne sen de bir başla, yaparsın gibi görünüyor' dedi. 'Yaşım olmaz' dedim, 'Yok olur' dediler. Geldim, hocalarımla konuştum. Sağ olsunlar bana çok yardımcı oldular. Amacım kilo vermekti ama başka hastalıklara da iyi geliyormuş. Dizimdeki ağrı nedeniyle merdiven çıkamıyordum. Ancak şimdi 3-4 katı rahatça inip, çıkabiliyorum. Uzaktan bakınca dövüşüyorsun gibi görünüyor ama özellikle sinirlere çok iyi gelen bir spor. Kendine hakim oluyorsun. Bu sporu yaptıktan sonra zaten kendine saygın olunca, başkasına da saygın oluyor. Gençlere de benim yaşımdakilere de bu sporu öneririm" dedi.

90 KİLOYLA BAŞLADI, 14 KİLO VERDİ

Spor sayesinde fizyolojik olarak değişim yaşadığını vurgulayan Coşkun, "90 kiloyla kick boksa başladım. Şimdi 76 kiloyum. Şu anda yemeye devam ediyorum ama kas yapım değişti. Kick boksun çok faydasını gördüm, çok da seviyorum. Arkadaşlarım, 'Bir tarafın kırılır, bir şey olur' dediler. Zaten hocalarımız eşliğinde bilinçli şekilde bu sporu yapıyoruz. İlk zamanlar, evde kazalarım çok oluyordu, çarptığım yerlerim çürüyordu. Şu an vursam da çürümüyor. Birazcık sakarlığım geçti. Kaslara da beyne de bu spor çok iyi geliyor" diye konuştu.

HEDEFİ İÇİN 40 KİLOMETRE YOL GİDİYOR

'Dünya Kupası' hedefine emin adımlarla ilerlediğini belirten Coşkun, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah hocalarım sayesinde o da olur. Amacım sadece spor yapmaktı ama şu anda 2 kuşak aldım. Torunum kick boks sporunu bıraktı maalesef, o futbola yöneldi. Güzelbahçe ile spor salonunu bulunduğu Buca arası yaklaşık 40 kilometre. Biraz zor oluyor ama sevdiğim için yola katlanıyorum. Haftanın normal gününde sıkı antrenman, diğer günlerde daha böyle yorucu olmayan antrenmanlar yapıyorum. Buradaki gençleri seviyorum, aile gibi olduk. O yüzden mutluyum. Sağlığım el verdiği sürece de bu sporu yapmaya devam etmeyi düşünüyorum."

'TÜRK KADINININ GÜCÜ OLARAK DÜŞÜNÜYORUZ'

Türkiye Kick Boks Milli Takım Antrenörü Berkan Günerli ise Deniz Coşkun'un kulübün neşe kaynağı ve ablası olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi:

"Bu yaşta kick boks sporcularının Türkiye genelinde birkaç tane örneği var. Erkek sporcular görüldü ama kadın olarak ilk defa bizde Deniz abla var. Deniz abla, kulüpteki herkes tarafından sevilen biri. Biz onu Türk kadınının gücü olarak düşünüyoruz. Maşallah çok sağlıklı, çok istekli, çok hırslı. Mayıs ayında Dünya Kupası var. Kuşaklarını almaya başladı. Bizde turuncu kuşak zorunluluğu var, yeşil kuşak şu anda. İki kuşak sonra resmi olarak tüm müsabakalara katılım sağlayabilecek. Mayıs ayında da nasip olursa 'Dünya Kupası'na götürüp orada onu şampiyon yapacağız. Kendisi tam bir savaşçı. 100 metre ileriden buraya kalkıp gelmeyen, yorgun, soğuk, sıcak diye bahaneler uyduran sporcular var ama Deniz abla Güzelbahçe'den geliyor. Maksimum 40 kilometrelik bir yoldan geliyor. Bu ayrı bir savaş. Biz kendisine saygı duyuyoruz, inşallah veteranlarda çıkacağı maçta hak ettiği yerde olacağına inancımız tam."

'BÖYLE BİR SAVAŞÇI KİŞİLİK İLK DEFA GÖRÜYORUM'

Sporcusunun lisans süreci ve turnuva hazırlıkları hakkında da bilgi veren Günerli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya Kupa'mız muhtemelen ya İstanbul ya Antalya'da olacak. Kick Boks Federasyonu'nun düzenlediği bu organizasyonda veteranlar da 40 yaş üstü erkek ve kadınlarımızla dövüşüyor. Biz de veteranlarda Deniz ablayı hazırlıyoruz. Şu an 1 yıldır geliyor, antrenman da kaçırmıyor. Çok disiplinli. Bütün sporcularımız onu örnek alıyor ve ben dışarıdaki insanların da bugünden sonra bu spora karşı bakış açılarının değişeceğine inanıyorum. Onun ilk kez bu spora başlamak istediğini duyunca tabii endişelendik, sağlık durumu nedir diye. Tüm sporcularımıza sağlık raporu alarak başlatıyoruz. Deniz abla da aynı şekilde raporunu aldı. Doktorlarımız herhangi bir sıkıntısı olmadığını beyan etmişler, lisansını da çıkarmış olduk. İşin açıkçası biz de çok şaşkınız. Aşağı yukarı 29-30 yıldır bu sporun içerisindeyim. Ben ilk defa bu yaş gruplarında böyle bir azim, böyle bir mücadele, böyle bir savaşçı kişilik görüyorum. İnşallah Türk kadınının gücünü, neler yapabileceğini ülkemize ve tüm dünyaya gösterecektir."