İzmir İtfaiyesi'nin 63'üncü İstasyonu Şakran'da Hizmete Girdi

11.02.2026 09:33  Güncelleme: 10:06
İzmir İtfaiyesi, Şakran'da yeni bir itfaiye istasyonu açarak afetlere karşı müdahale kapasitesini artırdı. Stratejik bir konumda yer alan istasyon, yangınlar ve diğer acil durumlar için kritik öneme sahip olacak.

(İZMİR) - İzmir İtfaiyesi'nin 63'üncü istasyonu Şakran'da faaliyete başladı. Aliağa ile Çandarlı itfaiye istasyonları arasında stratejik bir noktada konumlanan yeni merkez, afetlerle mücadelede kritik rol üstlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kenti afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla teşkilatını yeni istasyonlarla güçlendirmeye devam ediyor. Yangın, arama kurtarma faaliyetleri, sel ve su baskınları, deprem gibi durumlara hızlı, etkili ve koordineli müdahaleyi esas alan Büyükşehir Belediyesi, 63'üncü iftaiye istasyonunu Şakran'da hizmete aldı.

Aliağa Belediyesi'ne ait yerleşke içerisinde, Kuzey Bölge'de 14'üncü istasyon olarak tamamlanan Şakran İtfaiye İstasyonu, özellikle kırsal ve yarı kırsal alanlarda yaşanabilecek afetler ile yangınlara erken ve etkili müdahale amacıyla stratejik bir noktada konumlandırıldı.

Orman yangınları riskine göre planlandı

İtfaiye Planlama ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü Erman Karademir, istasyonun yer seçiminin kapsamlı risk analizlerine dayandığını belirterek, "Yangın ve kurtarma olayları, müdahale süreleri, nüfus hareketleri ve ormanlık alanlara yakınlık dikkate alındı. Özellikle pandemi sonrası nüfusun kırsal bölgelere yerleşme ve yaz aylarında yükselen orman yangını riski bu ihtiyacı daha da belirgin hale getirdi" dedi.

Karademir, Aliağa ile Çandarlı itfaiye istasyonlarının orta noktasında yer alan Şakran İtfaiye İstasyonu'nun; ev yangınları, trafik kazaları ve kurtarma olaylarının yanı sıra, otluk alanlardan başlayarak ormanlık alanlara sıçrama ihtimali bulunan yangınlara müdahalede önemli görev üstleneceği belirtti. Yeni yatırımlarla birlikte afet ve yangınlara karşı daha hızlı ve etkin müdahalenin hedeflendiğini vurguladı.

Dikili'ye afetlere dayanıklı yeni itfaiye binası

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili'de hizmet veren eski itfaiye binasının yerine afetlere dayanıklı, çağdaş ve donanımlı yeni bir itfaiye binası kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İki katlı olarak planlanan yeni binada; 4 itfaiye araçlık kapalı garaj, otopark, eğitim alanları, personel duşları, sosyal alanlar ve basketbol sahası yer alacak. Tesisin, orman yangınları ve büyük çaplı afetlerde kesintisiz hizmet verebilecek teknik altyapıya sahip olacağı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, afetler ve orman yangınlarıyla mücadele kapasitesini artırmak amacıyla Urla Gülbahçe, Bayındır Arıkbaşı, Menemen Ulukent ve Menderes Ahmetbeyli'de yeni itfaiye istasyonlarını hizmete almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

