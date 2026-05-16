İzmir'de 7400 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde hafif ticari araçta 7 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik takibe alınan hafif ticari araç, Karabağlar ilçesinde durduruldu.
Yapılan aramada, portatif elektrikli ısıtıcıların içine zulalanmış 7 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
