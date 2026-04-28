İzmir'de 75 Kilometrelik Hatla Su Sorunu Tarihe Karışıyor

(İZMİR) - İZSU'nun Bergama'da başlattığı kapsamlı yatırımlarla hem yağmur suyu altyapısı güçleniyor hem de 5 mahallede içme suyu hatları baştan sona yenileniyor. Yıllardır yaşanan kesinti, basınç ve taşkın sorunlarının kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Bergama'da uzun yıllardır günlük yaşamı zorlaştıran içme suyu ve altyapı sorunlarını çözmek için kapsamlı çalışma yürütüyor. Eskiyen şebekeden kaynaklanan patlaklar, su kesintileri ve basınç yetersizliği yapılan yatırımlarla gideriliyor.

Toplam 6 milyon liralık yatırım, İZSU'nun kendi imkanlarıyla hayata geçiriliyor. Ekipler, Bergama'nın Fatih Mahallesi'nde Özgürlük Caddesi ile Akşemsettin ve Özlem sokaklarda toplam 1020 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı inşasını sürdürüyor. 800 milimetre çapındaki borularla inşa edilen hattın 15 gün içinde tamamlanması planlanıyor. Bu sayede ilçede, özellikle yağışlı havalarda oluşan su birikintileri ve taşkınların önüne geçilmesi hedefleniyor. İçme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ise Bölcek, Tırmanlar, Ilgıncaber, Alibeyli ve Durmuşlar mahallelerinde toplam 75 kilometrelik içme suyu hattı döşeniyor. Çalışmaların yıl sonunda tamamlanması öngörülüyor.

"Sel ve taşkınlara karşı çalışmalara hızlıca başladık"

Bergama Teknik Şube Müdürü Mehmet Eroğlan, çalışmaların kısa sürede başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti.

"İZSU olarak Bergama Özgürlük Caddesi'nde altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz kış, yağış rejimindeki düzensizlik nedeniyle yaşanan olumsuzlukların ardından hızlıca harekete geçtik ve ekiplerimizle yağmur suyu hattı imalatına başladık. Özgürlük Caddesi'nin yanı sıra Akşemsettin ve Özlem sokaklarda da çalışmalarımız devam ediyor. Bu imalatlarla birlikte bölgede yaşanan sel ve taşkınların, dolayısıyla vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, bölgede yeniden kazı yapılmasının önüne geçmek ve vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek amacıyla eskiyen içme suyu hatlarını da eş zamanlı olarak yenileyerek hizmete sunmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra merkez mahallelerde ve ana hatlarda yenileme çalışmalarımız sürüyor."

Başkan Tugay'a teşekkür

Bölcek Mahallesi Muhtarı Mehmet Turhan da mahallede uzun yıllardır süren altyapı sorunlarının çözüme kavuştuğunu belirterek, "Borular oldukça eskiydi ve neredeyse her gün arızalar meydana geliyordu. Yaz aylarında nüfusun artması ile birlikte sıkıntılar daha da artıyordu. Özellikle üst katlara su ulaşmıyordu. Bu nedenle yürütülen çalışmalar mahallemiz için büyük önem taşıyor. Artık sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşacağız. Bu süreçte emeği geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a ve İZSU Genel Müdürlüğü yetkililerine mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.