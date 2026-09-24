İzmir'de 78 adrese eş zamanlı operasyonda aranan 184 kişi yakalandı

İzmir'de 78 adrese eş zamanlı operasyonda aranan 184 kişi yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İzmir'de 78 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya arama kaydı bulunan 184 kişi yakalandı. Firari hükümlüler cezaevine gönderildi, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ya da çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 184 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen 78 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 184 kişiyi yakaladı.
Firari hükümlüler cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
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