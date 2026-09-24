İzmir'de 78 adrese eş zamanlı operasyonda aranan 184 kişi yakalandı

İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ya da çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 184 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen 78 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 184 kişiyi yakaladı.

Firari hükümlüler cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.