İzmir'de 78 yaşındaki esnaf Yardımcı, Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğüne güvendiğini söyledi - Son Dakika
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İzmir'de 78 yaşındaki esnaf Yardımcı, Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğüne güvendiğini söyledi

İzmir\'de 78 yaşındaki esnaf Yardımcı, Kılıçdaroğlu\'nun dürüstlüğüne güvendiğini söyledi
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İzmir'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılayan 78 yaşındaki lokanta esnafı Mehmet Fethi Yardımcı, ailesine destek için çalıştığını belirterek, 'Onun dürüstlüğüne inanıyorum, eminim' dedi. Yardımcı, 1974 harekatına katıldığını ve Abdülgani Ensari'nin torunu olduğunu da ifade etti.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ Kamera: Kerim UĞUR

(İZMİR) - İzmir'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği önünde karşılayan 78 yaşındaki lokanta esnafı Mehmet Fethi Yardımcı, ilerleyen yaşına rağmen ailesine destek olabilmek için çalışmayı sürdürdüğünü belirterek, Kılıçdaroğlu için "Onun dürüstlüğüne inanıyorum, eminim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği önünde karşılayanlar arasında yer alan 78 yaşındaki lokanta esnafı Mehmet Fethi Yardımcı, ANKA Haber Ajansı'na konuşarak hayatına ve ailesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BEN ABDÜLGANİ ENSARİ'NİN TORUNUYUM"

Ailesinin Kurtuluş Savaşı yıllarına uzanan geçmişinden söz eden Yardımcı, kendisinin de asker olduğunu ve 1974 harekatında görev yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Ben Abdülgani Ensari'nin torunuyum. Abdülgani Ensari, Atatürk'ümüzün silah arkadaşı, aynı zamanda ilk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyeti kuranlarının torunuyum. Ben de bir askerim. Aynı zamanda 74 harekatında da bulundum. O zamanlarda görevliydim. Eşim de Fransızca öğretmeniydi. Fakat eşim rahmetli oldu. Eşim rahmetli olduktan sonra, 1987'de bazı sağlık sorunları nedeniyle ben emekli olmak mecburiyetinde kaldım."

"YAŞ 78, HALA ÇALIŞIYORUM"

Sağlık nedenleriyle emekliye ayrılmasının ardından çalışma hayatını sürdürdüğünü anlatan Yardımcı, 1987'den bu yana sektörde hizmet verdiğini söyledi. İlerleyen yaşına rağmen çalışmak zorunda olduğunu ifade eden Yardımcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşım 78. 1987'den bu yana bu sektördeyim. Hizmet veriyorum, hizmet vermek mecburiyetindeyim. Çünkü benim mükellef olduğum bir oğlum var, 50 yaşlarında. Vatan hizmeti sırasında sıcak çatışmada bazı sorunlar yaşadı. Bu sorunlarını devlet sektöründe, sağlık sektöründe giderebilmesi için ben bu yaştan sonra tekrar bir vergi mükellefi oldum. 87 senesinden beri, yaş 78, hala çalışıyorum. Bütün insanlarımıza, Türk gençliğine çalışmak, çalışmak, çalışmak diyorum."

"KILIÇDAROĞLU'NU SEVERİM, SAYARIM"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kişiliğine ve dürüstlüğüne güvendiğini, CHP açısından önemli bir isim olduğunu ifade eden Yardımcı, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu'nu severim, sayarım. CHP'nin mihenk taşlarından biridir. Kendisinin etrafında CHP'nin olmasını isterim. En azından yapı olarak, karakter olarak çok düzgün bir yapıya, çok düzgün bir karaktere sahip olduğundan; kendimin asker olduğu gibi, kendimin adımın Mehmet Fethi Yardımcı, Abdülgani Ensari'nin torunu olduğum gibi onun da dürüstlüğüne inanıyorum, eminim."

"DAHA GÜZEL BİR KARŞILAMA YAPMAK İSTERDİM"

Kılıçdaroğlu'nu daha kapsamlı şekilde karşılamak istediğini ancak yaşı ve sağlık durumu nedeniyle gerekli hazırlıkları yapamadığını belirten Yardımcı, "Daha güzel bir karşılama kendisine yapmak isterdim. İnşallah ileride daha güzel günlerde tekrar kendisinin yanında olmayı düşünüyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 78 yaşındaki esnaf Yardımcı, Kılıçdaroğlu'nun dürüstlüğüne güvendiğini söyledi - Son Dakika

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