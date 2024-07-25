İzmir'de 86 düzensiz göçmen yakalandı, 19 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de 86 düzensiz göçmen yakalandı, 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili, Seferihisar, Urla ve Karaburun ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 86 düzensiz göçmen yakalandı, 19 düzensiz göçmen ise kurtarıldı. Dikili ve Seferihisar açıklarında durdurulan iki lastik botta toplam 27 düzensiz göçmen yakalanırken, Urla açıklarında durdurulan özel bir teknede ise 59 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. Karaburun ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bir lastik botta 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

25.07.2024 00:45
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İzmir'in Dikili, Seferihisar, Urla ve Karaburun ilçeleri açıklarında 86 düzensiz göçmen yakalandı, 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Seferihisar açıklarında lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, durdurdukları iki lastik bottaki 10'u çocuk 27 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçısı 2 şüpheli yakalandı

Urla açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri, durumundan şüphelendikleri özel bir tekneyi durdurdu.

Teknede yapılan incelemelerde 14'ü çocuk 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca teknede bulunan 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Karaburun ilçesi açıklarında ise bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 3'ü çocuk 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 86 düzensiz göçmen yakalandı, 19 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 86 düzensiz göçmen yakalandı, 19 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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