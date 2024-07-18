İzmir'de 89 düzensiz göçmen yakalandı, 43 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de 89 düzensiz göçmen yakalandı, 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla ve Karaburun ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzensiz göçmen operasyonu gerçekleştirildi. Urla ilçesi açıklarında durdurulan iki lastik botta 46'sı çocuk toplam 89 düzensiz göçmen yakalandı. Karaburun açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bir lastik botta 3'ü çocuk 43 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

18.07.2024 03:47
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İzmir'in Urla ve Karaburun ilçeleri açıklarında 89 düzensiz göçmen yakalandı, 43 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında iki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik gemisi ve botu tarafından durdurulan iki lastik bottaki 46'sı çocuk 89 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaburun açıklarında da bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 3'ü çocuk 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 89 düzensiz göçmen yakalandı, 43 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 89 düzensiz göçmen yakalandı, 43 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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