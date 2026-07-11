İzmir\'de 93 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Urla, Menderes ve Karaburun ilçeleri açıklarında 93 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamalara göre, insansız hava aracı (İHA) ile yapılan kontrolde Urla ilçesi açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik gemisi ve sahil güvenlik botu ekipleri, lastik botu durdurarak beraberlerinde 5 çocuğun bulunduğu 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Olayla bağlantılı olarak sahil güvenlik ekipleri ile Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin müşterek yürüttüğü takip neticesinde karada 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

Menderes ilçesinde de görevli sahil güvenlik mobil kıyı gözetleme aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ekipler, Karaburun ilçesi açıklarında da düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahil güvenlik ekipleri tarafından lastik bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.