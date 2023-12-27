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İzmir'de 96 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de 96 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 96 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaburun açıklarında 66, Seferihisar açıklarında ise 30 göçmen, Yunanistan unsurlarınca geri itilen botlardan kurtarılarak karaya çıkarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir\'de 96 düzensiz göçmen kurtarıldı
27.12.2023 - 00:35,
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İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 96 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları içerisindeki 66 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar açıklarında da yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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