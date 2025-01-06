İzmir'de Adalete Erişim Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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İzmir'de Adalete Erişim Protokolü İmzalandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Barosu arasında imzalanan protokol ile ihtiyaç sahiplerinin hukuki haklarını öğrenmesi ve adli yardım alması amaçlanıyor.

06.01.2025 10:12  Güncelleme: 11:14
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Barosu arasında "Adalete Erişim Protokolü" imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Baro Başkanı avukat Sefa Yılmaz tarafından imzalanan protokolle, özellikle ihtiyaç sahiplerinin yasal haklarını ve hak arama yollarını öğrenmesi ve adli yardım kapsamında avukatlardan hukuki destek alması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Barosu ile "Adalete Erişim Protokolü" yurttaşların hukuki haklarını daha iyi kullanabilmelerine hizmet edecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İzmir Barosu Başkanı avukat Sefa Yılmaz'ın imzaladığı protokol kapsamında, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere dezavantajlı grupların, ihtiyaç sahiplerinin ve ekonomik güçlükleri nedeniyle korunmaya muhtaç kişilerin yasal haklarını ve hak arama yollarını öğrenmeleri, başvuruculara adli yardım hizmetinin sunulması, yurttaşların adalete ve yasal yollara ulaşmasındaki engellerin kaldırılması, kişilerin adli yardım kapsamında avukatlardan hukuki destek almalarının sağlanması amaçlanıyor.

Anayasal hakların hayata geçirilmesi, yurttaşlığın ve sosyal devlet ilkelerinin İzmir'in her alanında var olması için imzalanan protokole ilişkin çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü ve İzmir Barosu Adli Yardım Servisi tarafından yürütülecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Adalete Erişim Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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