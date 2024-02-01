 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de aile içi şiddet ihbarına müdahale eden polis memuru silahla yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de aile içi şiddet ihbarına müdahale eden polis memuru silahla yaralandı

İzmir\'de aile içi şiddet ihbarına müdahale eden polis memuru silahla yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde aile içi şiddet ihbarına müdahale için gittiği adreste silahla yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aile içi şiddet ihbarında bulunan B.K'nin evine gitti. Görüşme sırasında B.K, polis memuruna tabancayla ateş etti. Yaralanan polis memuru sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor.

01.02.2024 01:15
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde aile içi şiddet ihbarına müdahale için gittiği adreste silahla yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aile içi şiddet ihbarında bulunan B.K'nin Uzundere Mahallesi'ndeki evine gitti.

Görüşme sırasında henüz belirlenemeyen nedenle B.K, polis memuruna tabancayla ateş etti.

Karnından yaralanan polis memuru S.A. sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis memuru S.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Karabağlar, İzmir, Güvenlik, Aile İçi Şiddet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de aile içi şiddet ihbarına müdahale eden polis memuru silahla yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 02:26:02. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de aile içi şiddet ihbarına müdahale eden polis memuru silahla yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement