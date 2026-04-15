İzmir'de 25 Liralık Sofra... Altıncı Kent Lokantası Yamanlar'da Açıldı

15.04.2026 10:08  Güncelleme: 11:09
İzmir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli yurttaşlara yönelik açtığı Altıncı Kent Lokantası'nda yemek fiyatını 25 TL olarak belirledi. Başkan Cemil Tugay, bu lokantayı ihtiyaç olan bölgelerde açmaya devam edeceklerini söyledi.

(İZMİR) - İzmir'de Altıncı Kent Lokantası açıldı, fiyat yarıya indi. Dar gelirli yurttaşların yaşadığı bir bölgede hizmete açılan şubede, yemeğin fiyatı 25 TL olarak belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, "Kent Lokantalarını ihtiyaç olan bölgelere açmaya devam ediyoruz. Diğer şubelerde dört çeşit yemek 50 liradan sunulurken, burada 25 liradan hizmet veriyoruz. 100 kişilik kapasiteye sahip bu lokantayı hizmete almış olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve göreve gelir gelmez açılmasına öncülük ettiği Kent Lokantaları, halkı sağlıklı, güvenilir ve ekonomik gıdayla buluşturmaya devam ediyor. Dört çeşit yemeğin 50 liradan sunulduğu Kent Lokantaları'nın altıncısı Yamanlar'da açıldı. Dar gelirli yurttaşların yaşadığı bir bölgede hizmete açılan şubede yemeğin fiyatı 25 TL olarak belirlendi.

Başkan Cemil Tugay Yamanlar Kent Lokantası'nı ziyaret ederek, tezgaha geçti ve önlük giyerek yemek servis etti. Bölge halkı kısa bir süre önce başlatılan hizmetten dolayı teşekkürlerini sunarak memnuniyetini dile getirdi.

Sayıları artacak

Yamanlar Kent Lokantası'nda yurttaşlarla sohbet eden Başkan Cemil Tugay, "Burayı sizler için açtık. Yemek temel bir ihtiyaç. Gıda enflasyonu Türkiye'de önemli bir sorun ve bu nedenle insanlar sağlıklı ve yeterli gıdaya erişmekte zorlanıyor. Bu kapsamda birçok çalışma yürütüyoruz. Bazı noktalarda ücretsiz yemek dağıtıyoruz, okullara yemek gönderiyoruz ve dezavantajlı gruplara destek sağlıyoruz. Bunun yanında İZMAR uygulamamızla vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını piyasa fiyatlarının altında karşılamasını sağlıyoruz. Kent Lokantalarını ihtiyaç olan bölgelere açmaya devam ediyoruz. Diğer şubelerde dört çeşit yemek 50 liradan sunulurken, burada 25 liradan hizmet veriyoruz. 100 kişilik kapasiteye sahip bu lokantayı hizmete almış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek bizim için büyük bir motivasyon. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her noktada yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz ve bu hizmetlerin sayısını artıracağız" diye konuştu.

Fiyat uygun, hizmet kaliteli, İzmirli mutlu

Lokantanın hizmete alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Döndü Ülgülü, "Bizim için çok iyi bir yer oldu burası. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Her gün gelip yiyoruz" dedi. Ayten Açiş ise, "Teşekkür ederiz. Açılalı 15 gün oldu, geliyoruz, memnunuz. Çalışanlardan da memnunuz. Katkılarından dolayı herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Şube sayısı altı oldu

Kent Lokantaları, Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı, Çiğli Maltepe Mahallesi, Karabağlar'da kaymakamlık binasının karşısında, Menemen'in Mermerli Mahallesi'nde ve Aliağa Kültür Mahallesi Hükümet Caddesi'nde hafta içi saat 11.30'dan itibaren hizmet veriliyor.  Menüde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ödemiş Bademli'de ürettiği doğal kaynak suyu Bademsu ve Çiğli Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen Halk Ekmek vatandaşların sofrasına getiriliyor.

Kaynak: ANKA

Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak
Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum
Başarısızlıklar art arda geldi JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor
Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı
Nereden nereye Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor Nereden nereye! Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor
Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası Kameraya yansıyan görüntü bomba Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası! Kameraya yansıyan görüntü bomba

11:01
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
10:45
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
10:36
Vatandaş rahatsızdı Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
10:25
Antalya’da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
10:20
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
09:13
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı Komutana söylediklerine bakın
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın
