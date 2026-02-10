İzmir'de Anne ve Çocuklara Güç Veren Atölyeler Başlıyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuğu olan kadınların ebeveynlik süreçlerini güvenli, sağlıklı ve eşitlik temelli bir zeminde desteklemek amacıyla "Anne- Çocuk Atölyeleri" başlatıyor.

Anne ve çocukların birlikte öğrenebileceği, iletişim kurabileceği ve bağlarını güçlendirebileceği şekilde tasarlanan "Anne-Çocuk Atölyeleri", İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından Agora Kadın Dayanışma Merkezi'nde hayata geçiriliyor. Atölyeler, paylaşım ve farkındalık odaklı içerikleriyle güvenli bir etkileşim alanı sunuyor. Program kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar, hem annelerin bireysel güçlenme süreçlerini desteklemeyi hem de çocukların duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Her yönden geliştirecek

Anne ve çocukların birlikte nitelikli zaman geçirmesini teşvik eden, çocukların dil ve hayal gücü gelişimini destekleyen Anne-Çocuk Kitap Okuma Atölyesi; 10, 17 ve 24 Şubat tarihlerinde düzenlenecek. Anne-Çocuk Nefes Atölyesi ise 3 ve 17 Mart tarihlerinde yapılacak, stresle baş etme, sakinleşme ve bedensel-duygusal dengeyi destekleyen uygulamalı çalışmalar sunacak. 10 ve 24 Mart tarihlerinde yapılacak Anne-Çocuk Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi'nde ise çocukların erken yaşta eşitlikçi değerlerle tanışması ve annelerin bu süreci bilinçli biçimde desteklemesi amaçlanıyor.

Atölyeler Agora Kadın Dayanışma Merkezi'nde 15.30-16.30 saatleri arasında yapılacak.