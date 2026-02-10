İzmir'de Anne ve Çocuklara Güç Veren Atölyeler Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Anne ve Çocuklara Güç Veren Atölyeler Başlıyor

10.02.2026 09:33  Güncelleme: 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuğu olan kadınların ebeveynlik süreçlerini desteklemek için 'Anne-Çocuk Atölyeleri' başlatıyor. Bu atölyeler, anne ve çocukların birlikte öğrenebileceği, iletişim kurabileceği ve bağlarını güçlendirebileceği bir ortam sunmayı hedefliyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuğu olan kadınların ebeveynlik süreçlerini güvenli, sağlıklı ve eşitlik temelli bir zeminde desteklemek amacıyla "Anne- Çocuk Atölyeleri" başlatıyor.

Anne ve çocukların birlikte öğrenebileceği, iletişim kurabileceği ve bağlarını güçlendirebileceği şekilde tasarlanan "Anne-Çocuk Atölyeleri", İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından Agora Kadın Dayanışma Merkezi'nde hayata geçiriliyor. Atölyeler, paylaşım ve farkındalık odaklı içerikleriyle güvenli bir etkileşim alanı sunuyor. Program kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar, hem annelerin bireysel güçlenme süreçlerini desteklemeyi hem de çocukların duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Her yönden geliştirecek

Anne ve çocukların birlikte nitelikli zaman geçirmesini teşvik eden, çocukların dil ve hayal gücü gelişimini destekleyen Anne-Çocuk Kitap Okuma Atölyesi; 10, 17 ve 24 Şubat tarihlerinde düzenlenecek. Anne-Çocuk Nefes Atölyesi ise 3 ve 17 Mart tarihlerinde yapılacak, stresle baş etme, sakinleşme ve bedensel-duygusal dengeyi destekleyen uygulamalı çalışmalar sunacak. 10 ve 24 Mart tarihlerinde yapılacak Anne-Çocuk Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi'nde ise çocukların erken yaşta eşitlikçi değerlerle tanışması ve annelerin bu süreci bilinçli biçimde desteklemesi amaçlanıyor.

Atölyeler Agora Kadın Dayanışma Merkezi'nde 15.30-16.30 saatleri arasında yapılacak.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Çocuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Anne ve Çocuklara Güç Veren Atölyeler Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Hayvanlarına yem alamayan vatandaşın isyanı: Yemin ederim içim yanıyor Hayvanlarına yem alamayan vatandaşın isyanı: Yemin ederim içim yanıyor
Korkunç kaza Şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti Korkunç kaza! Şarampole yuvarlanan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda Acil kan çağrısı yapıldı Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı
Real Madrid tek başına kaldı Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi Real Madrid tek başına kaldı! Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi

10:26
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
09:39
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı 2 doktor gözaltına alındı
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
09:27
İstanbul’a 4. kar yağışı geliyor Tarih verildi
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
09:19
Süper Lig devinde bir kriz daha Yıldız isim ’’Ben gidiyorum’’ dedi
Süper Lig devinde bir kriz daha! Yıldız isim ''Ben gidiyorum'' dedi
08:37
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
08:34
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu Savcı Yavuz Engin’in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 10:53:57. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Anne ve Çocuklara Güç Veren Atölyeler Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.