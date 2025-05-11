İzmir'de Anneler Günü'nde Anne ve Çocuklar Eğlenceli Etkinliklerde Bir Araya Geldi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri, Anneler Günü etkinliklerinde anne ve çocukları bir araya getirdi. Anneler çocuklarıyla oyun oynadı, yoga yaptı, dans etti, boyama yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN AŞ bünyesindeki Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri Anneler Günü'nü kutladı. Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerindeki etkinliklerde, anneler çocuklarıyla oyun oynadı, yoga yaptı, dans eti ve boyama yaptı.

Etkinlikler kapsamında Yuvamız İzmir Ataşehir Çocuk Etkinlik Merkezi'nde çocuklar ve anneleri yoga eşliğinde "Sevgi Müzesi" yolculuğuna çıktı. Çocuklar, yolculuk sonunda ulaştıkları müzede, annelerinin giydikleri beyaz tişörtlerinin arkasına resim yaptı. Müzenin görsellerini annelerinin tişörtlerine çizdikleri resimlerle tamamlayan çocuklar, çizdiklerini anlatıp annelerine duygularını söylediler.

Hem eğlendiler hem duygulandılar

Etkinliğe katılan anneler, çocuklarıyla böyle özel bir zamanı yaşadıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Anneler, çocuklarına bol bol sarılarak, yoga sayesinde onların kalp atışlarını dinleyerek geçirdikleri Anneler Günü etkinliği için Yuvamız İzmir yetkililerine ve merkezin eğitmenlerine teşekkür etti.

Eğitimde fırsat eşitliği vurgusu

İzmir'de Kiraz'dan Dikili'ye toplam 20 merkezde 36-66 aylık çocuklara hizmet veren Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezlerinin eğitmenleri, "Eşit başlangıç, parlak bir gelecek" mottosuyla kendine güvenen, hayal kuran, özgür çocuklar yetiştirmek için pek çok etkinlik düzenliyor.

Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri Müdürü Eda Kaygusuz, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla yeni merkezler açıyor, daha çok çocuğumuza ulaşıyoruz. Her çocuğun eşit bir gelecek hak ettiği bilinciyle eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya devam ediyoruz. Kaliteli ve güvenilir merkezlerimiz ve bütçe dostu fiyatlarımızla anne ve babaları mutlu etmeyi sürdürüyoruz. Merkezlerimize gelen yaş gruplarının anneleri ile olan sıkı bağlarını biliyoruz. Her gün annelerinden ayrılarak güne devam ettikleri merkezlerimizde bir gün de onlarla zaman geçirmelerini sağlamak için çeşitli etkinlikler yaptık. Annelere çocuklarıyla birlikte geçirdikleri özel anlar yaşatabildiysek ne mutlu bize" dedi.