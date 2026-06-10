İzmir'de 3. AR-GE ve Tasarım Merkezleri Buluşması - Son Dakika
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İzmir'de 3. AR-GE ve Tasarım Merkezleri Buluşması

İzmir\'de 3. AR-GE ve Tasarım Merkezleri Buluşması
10.06.2026 13:01
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İzmir'de Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İletişim ve İş Birliği Platformu (ARGEMİP) tarafından 3. AR-GE ve Tasarım Merkezleri Buluşması düzenlendi.

İzmir'de Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İletişim ve İş Birliği Platformu (ARGEMİP) tarafından 3. AR-GE ve Tasarım Merkezleri Buluşması düzenlendi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü ev sahipliğinde 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda yapılan etkinliğin açılışında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, üniversite olarak AR-GE ve tasarım projelerine önem verdiklerini söyledi.

Üniversitenin teknoparkı DEPARK'ın önemli bilimsel çalışmalara imza attığını ifade eden Yılmaz, "Üniversitemiz sanayimizin, teknoloji ekosistemimizin ve kamu kurumlarımızın yanında yer almaya, sahip olduğu bilgi birikimi ve güçlü altyapısıyla ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir."dedi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hakan Topaç da AR-GE ve tasarım potansiyeli taşıyan firmaların tespitiyle, üniversite ve sanayi işbirliklerinin geliştirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Firmalara ve üniversitelere çağrıda bulunan Topaç, şunları kaydetti:

"Firmalarımızdan beklentimiz, AR-GE ve tasarım konusundaki çalışmalarını görünür hale getirmeleridir. Kümelenme toplantılarına aktif katılım sağlamaları ve ihtiyaç duydukları işbirliği alanlarını bizimle paylaşmalarıdır. Üniversitelerimizden beklentimiz ise sahip oldukları araştırma altyapısını, akademik birikimi ve proje geliştirme kapasitelerini sektör ihtiyaçlarıyla buluşturacak işbirliklerine öncülük etmeleridir."

ARGEMİP Yürütme Kurulu Başkanı Okan Özkan ise toplantının temasının süreklilik ve dayanışma olduğunu anlatarak, "AR-GE teşviklerinden, uluslararası fonlara kadar birçok konuda toplantılar düzenledik. Üniversitelerimiz, teknoparklarımızla ve devlet kurumlarımızla işbirlikleri geliştirdik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından DEÜ ile ARGEMİP arasında işbirliği protokolü imzalandı, panel ve çalıştay gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 3. AR-GE ve Tasarım Merkezleri Buluşması - Son Dakika

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