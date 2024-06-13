İzmir'de araç kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de araç kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen araç kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda araç ve kaçakçılıkla ilgili malzemeler ele geçirildi.

13.06.2024 20:17
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İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen araç kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, yurt dışından temin edilen otomobillerin yurt içinde tamir edilemeyecek derecede ağır hasarlı olan araçların bilgileriyle satışa sunulduğu saptandı.

Şüphelilerin hasarlı aracı temin ettikten sonra çifte vatandaş olan diğer zanlı aracılığıyla yurt dışından aynı marka ve model aracı getirttikleri, "change" adı verilen işlemin ardından bunları, hasarlı araç tamir edilmiş gibi göstererek sattıkları belirlendi.

İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 araç, 4 motor bloğu, 10 elektronik motor beyni, yurt dışı menşeili araca ait 1 şasi demiri, 1 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ile çok sayıda plaka, tescil belgesi ve doküman ele geçirildi.

Operasyon kapsamında "nitelikli dolandırıcılık", "sahtecilik" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla 12 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından salıverildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Y.A, E.G, B.A. ve T.G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de araç kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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