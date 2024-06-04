İzmir'de Aranan 12 Firari Hapis Cezasıyla Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Aranan 12 Firari Hapis Cezasıyla Yakalandı

İzmir\'de Aranan 12 Firari Hapis Cezasıyla Yakalandı

İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, hırsızlık, silahlı yağma, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve göçmen kaçakçılığı suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari yakalandı. Yakalanan hükümlüler cezaevine gönderildi.

04.06.2024 16:37
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İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari, asayiş uygulamasında yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, mayıs ayında kent genelinde aranan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Denetimlerde hırsızlık suçlarından Y.O'nun 68 yıl 1 ay, M.E'nin 36 yıl 4 ay, G.Y'nin 21 yıl 3 ay, V.A'nın18 yıl 1 ay, E.V'nin 15 yıl 7 ay, M.Ü'nün 15 yıl 2 ay, Y.O'nun silahlı yağma suçundan 47 yıl 8 ay, M.T'nin kasten öldürme suçundan 15 yıl 2 ay, K.G'nin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 12 yıl 11 ay, A.A'nın yağma suçundan 12 yıl 7 ay, R.O'nun göçmen kaçakçılığı suçundan 10 yıl, Ş.E'nin ise kasten öldürme suçundan 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri, Göçmen, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Aranan 12 Firari Hapis Cezasıyla Yakalandı - Son Dakika

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