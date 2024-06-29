İzmir'de 2 kişinin öldürülmesi ile kasten yaralama suçlarından aranan, başka bir suçtan da 1 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suçlarla mücadele, istihbarat, asayiş şubeleri ile Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı tasarlayarak adam öldürme ve kasten yaralama suçlarından aranan, başka bir suçtan hakkında 1 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç'yi Balçova ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?