İzmir'de aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi

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İzmir'de 2 kişinin öldürülmesi ile kasten yaralama suçlarından aranan, başka bir suçtan da 1 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suçlarla mücadele, istihbarat, asayiş şubeleri ile Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı tasarlayarak adam öldürme ve kasten yaralama suçlarından aranan, başka bir suçtan hakkında 1 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç'yi Balçova ilçesinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.