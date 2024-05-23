İzmir\'de Asayiş Uygulamalarında Yakalanan 95 Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'de asayiş uygulamalarında yakalanan şüphelilerden 95 şüpheli cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 13-19 Mayıs tarihlerinde kent genelinde asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Denetimlerde ruhsatsız 26 tabanca, 4 pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 3 havalı tabanca, 384,59 gram uyuşturucu, 4 bin 807 uyuşturucu hap, 11 motosiklet ele geçirildi.

12 kişiye uyuşturucu madde ticareti yapmak, 185 kişiye de uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yaptı, 408 yoklama kaçağı yakalandı.

Gözaltına alınan 95 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.