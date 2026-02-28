İzmir'in Yollarında Asfalt Seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'in Yollarında Asfalt Seferberliği

28.02.2026 10:23  Güncelleme: 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin çeşitli bölgelerinde devam eden asfalt yenileme çalışmalarını inceledi. Gaziler Caddesi'nde yeni bir otopark alanı yapılacağı da duyuruldu.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Gaziler Caddesi ve Bayraklı Postacılar Mahallesi'nde yapılan asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Tugay ayrıca Gaziler Caddesi ile Gıda Çarşısı girişi kesişiminde yapılması planlanan 154 araç kapasiteli otopark alanına ilişkin bilgi aldı.

İzmir'de yol yenileme çalışmaları kapsamında yürütülen asfalt seferberliği, kent genelinde tüm hızıyla devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde İZBETON ekipleri tarafından ana arterler başta olmak üzere  yenileme çalışmaları dört koldan gerçekleştiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ekiplerin sahada gece gündüz yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak hastanelerin yoğun olduğu Gaziler Caddesi'ndeki asfalt serimini inceleyen Başkan Tugay, Gaziler Caddesi ile Gıda Çarşısı girişinde yer alan 1201 sokak kesişimindeki alanın otoparka dönüştürülmesi için gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında ilgi aldı. Yoğun trafik akışının olduğu bölgede park sorununu çözmek için 154 araçlık otopark yapılacak.

Bayraklı Postacılar'da asfalt çalışmaları

Sahada çalışan emekçilerle sohbet eden Başkan Tugay, daha sonra Bayraklı'da 1631 sokak ve Postacılar Mahallesi 7368/5 sokaktaki çalışmaları inceledi. Saha incelemesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Selahattin Mamikoğlu, İZBETON Genel Müdürü Gökhan Kara da hazır bulundu. Bayraklı'da yapılan incelemede ise Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da yer aldı.

Kemalpaşa Ansızca yolu yenilendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım yollarını eş zamanlı olarak yenilemeye devam ediyor. Büyükşehir ekipleri Kemalpaşa Ansızca ana yolunda kapsamlı bir asfalt serimi gerçekleştirdi. 3 kilometrelik güzergahta 5 bin 600 ton sıcak asfalt serimi yapan ekipler yolu daha güvenli ve konforlu bir hale getirdi.

Buca'nın asfalt yatırımları Aydoğdu Mahallesi ile devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca'da yürüttüğü yol yenileme çalışmaları kapsamında ise Aydoğdu Mahallesi'nde yaklaşık 1 kilometrelik asfalt serimi devam ediyor. 1500 tonluk asfalt serimi sürdüren ekipler, Başkan Tugay'ın göreve geldiği günden itibaren Yavuz Sultan Selim Caddesi, Dede Korkut Caddesi, Doğuş, Barbaros Hayrettin Paşa, Atatürk, Menderes, İstiklal, Özmen, Karatekeli, Gazi Osmanpaşa, Azerbaycan, Türkmenistan, Şehir Er Zeki Toker caddeleri başta olmak üzere çok sayıda cadde ve sokağın yeniledi. Çiğli Dere Caddesi'nde de 700 metrelik asfalt serimi yapıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Cemil Tugay, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'in Yollarında Asfalt Seferberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Sürpriz hamle Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti
Bilim dünyası şokta 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

12:12
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
11:46
Ronaldo’nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
10:55
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
10:39
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 12:17:09. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'in Yollarında Asfalt Seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.