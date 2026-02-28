İzmir'in Yollarında Asfalt Seferberliği

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Gaziler Caddesi ve Bayraklı Postacılar Mahallesi'nde yapılan asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Tugay ayrıca Gaziler Caddesi ile Gıda Çarşısı girişi kesişiminde yapılması planlanan 154 araç kapasiteli otopark alanına ilişkin bilgi aldı.

İzmir'de yol yenileme çalışmaları kapsamında yürütülen asfalt seferberliği, kent genelinde tüm hızıyla devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde İZBETON ekipleri tarafından ana arterler başta olmak üzere yenileme çalışmaları dört koldan gerçekleştiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ekiplerin sahada gece gündüz yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak hastanelerin yoğun olduğu Gaziler Caddesi'ndeki asfalt serimini inceleyen Başkan Tugay, Gaziler Caddesi ile Gıda Çarşısı girişinde yer alan 1201 sokak kesişimindeki alanın otoparka dönüştürülmesi için gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında ilgi aldı. Yoğun trafik akışının olduğu bölgede park sorununu çözmek için 154 araçlık otopark yapılacak.

Bayraklı Postacılar'da asfalt çalışmaları

Sahada çalışan emekçilerle sohbet eden Başkan Tugay, daha sonra Bayraklı'da 1631 sokak ve Postacılar Mahallesi 7368/5 sokaktaki çalışmaları inceledi. Saha incelemesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Selahattin Mamikoğlu, İZBETON Genel Müdürü Gökhan Kara da hazır bulundu. Bayraklı'da yapılan incelemede ise Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da yer aldı.

Kemalpaşa Ansızca yolu yenilendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım yollarını eş zamanlı olarak yenilemeye devam ediyor. Büyükşehir ekipleri Kemalpaşa Ansızca ana yolunda kapsamlı bir asfalt serimi gerçekleştirdi. 3 kilometrelik güzergahta 5 bin 600 ton sıcak asfalt serimi yapan ekipler yolu daha güvenli ve konforlu bir hale getirdi.

Buca'nın asfalt yatırımları Aydoğdu Mahallesi ile devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca'da yürüttüğü yol yenileme çalışmaları kapsamında ise Aydoğdu Mahallesi'nde yaklaşık 1 kilometrelik asfalt serimi devam ediyor. 1500 tonluk asfalt serimi sürdüren ekipler, Başkan Tugay'ın göreve geldiği günden itibaren Yavuz Sultan Selim Caddesi, Dede Korkut Caddesi, Doğuş, Barbaros Hayrettin Paşa, Atatürk, Menderes, İstiklal, Özmen, Karatekeli, Gazi Osmanpaşa, Azerbaycan, Türkmenistan, Şehir Er Zeki Toker caddeleri başta olmak üzere çok sayıda cadde ve sokağın yeniledi. Çiğli Dere Caddesi'nde de 700 metrelik asfalt serimi yapıldı.