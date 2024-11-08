İzmir'de 'Ata'ya Saygı' Karma Sergisi Açıldı - Son Dakika
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İzmir'de 'Ata'ya Saygı' Karma Sergisi Açıldı

Konak Belediyesi Kadın Müzesi'nde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 86'ncı ölüm yıl dönümü anısına 22 kadın sanatçının eserlerinden oluşan 'Ata'ya Saygı' karma sergisi açıldı. Sergi, Türk kadınının kazanımlarını ve mücadelelerini vurguluyor.

08.11.2024 13:54  Güncelleme: 14:59
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(İZMİR)- Tamamı kadın sanatçıların eserlerinden oluşan 'Ata'ya Saygı' karma sergisi Konak Belediyesi Kadın Müzesi'nde açıldı. Sergi açılışında konuşan Başkan Mutlu, "Türk kadınının bugün içinde bulunduğu her türlü zorluğa rağmen pek çok hakkının elde edilmesini sağlayan Atamızı anmak için İzmir'in çok değerli kadın sanatçıları bir araya geldi ve bize bu harika sergiyi hazırladı. Desteklerini, emeklerini Konak Belediyesi'nden esirgemedikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 86'ncı ölüm yıl dönümü anısına 22 kadın sanatçının bir araya gelerek oluşturduğu 'Ata'ya Saygı' karma sergisi Konak Belediyesi Kadın Müzesi'nde açıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'na özel hazırlanan sergi açılışına ev sahibi Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'yla birlikte belediye meclis üyeleri, sanatçılar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Kadının gücünü ve insan hakları mücadelesi başta olmak üzere verdiği mücadeleleri vurgulayan sergide Lale Temelkuran, Seba Uğurtan, Sezin Haşıcı, Emine Ceylan Özdemir, Hüsniye Ceylan, Mehlika Korol, Nehir Öven Karaböcek, Hatice Aydoğan, Hülya Yalçın, Nurhilal Harsa, Nuray Leblebici, Nuray Tümer, Filiz Pelit, Nevin Önen, Dilek Bayat, Faden Suzan Kudisoğlu, Nuran Tanıverdi, Yıldız Arun, Feza Çiftçi, Olcay Gültepe, Müge Aygıt ve Mona Muzo'nun eserleri yer aldı. Konak Belediyesi Kadın Müzesi'nde açılan sergi, 14 Kasım tarihine kadar ziyarete açık olacak.

"Atamızı anmak için İzmir'in çok değerli kadın sanatçıları bir araya geldi"

Serginin açılış konuşmasını yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Türk kadınının kazanımlarında Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği emeğe dikkat çekti. Sergi için bir araya gelen tüm sanatçılara teşekkür eden Başkan Mutlu, Kadın Müzesi'ni geliştirerek yeniden yapılandıracaklarının da sinyalini verdi. Kadın üretiminin, sanatın daha çok görünür olduğu bir müze oluşturacaklarını ifade eden Başkan Mutlu, "Türk kadınının bugün içinde bulunduğu her türlü zorluğa rağmen pek çok hakkının elde edilmesini sağlayan Atamızı anmak için İzmir'in çok değerli kadın sanatçıları bir araya geldi ve bize bu harika sergiyi hazırladı. Bu sanatçılar arasında benim çok kıymetli dostlarım var. Çok uzun yıllardır birlikte mücadele ettiğimiz, görüştüğümüz ve bu desteklerini, emeklerini Konak Belediyesi'nden esirgemedikleri için onlara ayrıca çok teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz müze de çok anlamlı. Bu bir kadın müzesi ve Türkiye'deki az sayıda kadın müzesinden biri. Biz bu dönem sizlerin desteğiyle bu müzenin yeniden yapılandırılmasını sağlamak istiyoruz. Gerçekten daha fazla kadınların üretimine, sanatının sergilenmesine yardımcı olacak bir mekan haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 'Ata'ya Saygı' Karma Sergisi Açıldı - Son Dakika

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