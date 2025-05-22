İzmir'de Atatürk Gençleri Plaj Hentbolu Şenliği Düzenlendi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Hentbol Federasyonu'nun iş birliğiyle düzenlenen Atatürk Gençleri Plaj Hentbolu Şenliği, kentteki farklı ortaokul, lise ve üniversitelerin hentbol takımlarını bir araya getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atatürk Gençleri Plaj Hentbolu Şenliği tamamlandı. Kız ve erkek sporcuların heyecan dolu müsabakalarına sahne olan şenlikte katılımcılar, hem rekabet etti hem de unutulmaz anılar biriktirdi.

Milli sporcular da katıldı

Şenlik boyunca katılımcılara, organizasyonun düzenlendiği İzmir Büyükşehir Belediyesi İnciraltı Spor Tesisleri'nde kamp yapan farklı yaş gruplarından hentbol plaj milli takımlarının kadın ve erkek sporcuları da eşlik etti. Etkinliğin sonunda, çok sayıda sporcu yetiştiren hentbol antrenörlerine ve organizasyona katkıları dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi adına Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar'a plaket ve forma takdim edildi.