İzmir'de ATV Polis Timleri Sahil Bandında Huzur ve Güveni Sağlıyor - Son Dakika
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İzmir'de ATV Polis Timleri Sahil Bandında Huzur ve Güveni Sağlıyor

İzmir\'de ATV Polis Timleri Sahil Bandında Huzur ve Güveni Sağlıyor

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ATV Polis Timleri, sahil bandındaki devriyeleriyle huzur ve güveni tesis ediyor. Kentte Aralık 2023'te emniyet müdürlüğü envanterine dahil edilen 20 ATV aracı, Karşıyaka, Bayraklı, Konak ve Balçova'daki sahil bandında görevli polislerce kullanılıyor. Mülakat ve eğitimin ardından 600 polisin arasında seçilen 30'u kadın 60 polis, kıyı şeridindeki park ve yeşil alanlarda devriye görevini icra ediyor. Genel Bilgi Taraması yapan ATV Polis Timleri, caydırıcı polisiye tedbirler alarak huzur ve güveni sağlıyor. Konak İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, ATV Polis Timlerinin sahaya çıkmasının ardından sahil bandındaki asayiş olaylarının yüzde 75 azaldığını söyledi.

21.04.2024 11:14
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ATV Polis Timleri, sahil bandındaki devriyeleriyle huzur ve güveni tesis ediyor.

Kentte Aralık 2023'te emniyet müdürlüğü envanterine dahil edilen 20 ATV aracı, Karşıyaka, Bayraklı, Konak ve Balçova'daki sahil bandında görevli polislerce kullanılıyor.

Mülakat ve eğitimin ardından 600 polisin arasında seçilen 30'u kadın 60 polis, kıyı şeridindeki park ve yeşil alanlarda devriye görevini icra ediyor.

Genel Bilgi Taraması yapan ATV Polis Timleri, caydırıcı polisiye tedbirler alarak huzur ve güveni sağlıyor.

"Konak'ta sahil bandında asayiş olayları yüzde 75 azaldı"

Konak İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, AA muhabirine, 20 ATV aracının 10'unun Konak ilçesindeki asayiş hizmetlerinde kullanıldığını söyledi.

Ekiplerin ilçe sınırındaki insan yoğunluğunun fazla olduğu, motorlu araç trafiğine kapalı 12 kilometrelik sahil bandında görev aldığını kaydeden Balıkçıoğlu, çalışmalarında önleyici kolluk tedbirlerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Balıkçıoğlu, ATV Polis Timlerinin sahaya çıkmasının ardından sahil bandındaki asayiş olaylarının yüzde 75 azaldığını söyledi.

ATV'nin polise sağladığı avantajlara dikkati çeken Balıkçıoğlu, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız araç üzerinde istirahatlerini sağlayabilmekteler. Dolayısıyla ATV sayesinde olaya her an müdahale edebilecek durumdalar. Hem dinlenmiş hem de atik bir şekilde görev yapabilmekteler. Bunun avantajını hissediyoruz. Kalabalık noktalarda yankesicilik ve hırsızlık gibi tehlike doğuracağını düşündüğümüz, şüphelendiğimiz kişiler üzerinde ağırlığımızı ve alan hakimiyetimizi koyarak suçun oluşmadan önlenmesini hedefliyoruz."

Balıkçıoğlu, vatandaşların uygulamadan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi aracılığıyla teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

10 yıllık polis Mustafa Kayaalp de ATV araçlara ilgisi dolayısıyla time katılmak istediğini belirterek, her türlü hava koşuluna uygun kıyafetler sayesinde zorlanmadan görevlerini yapabildiklerini söyledi.

Polis Sibel Kılıç ise vatandaşların kendilerine ilgi gösterdiğini ifade ederek, "Vatandaşlar bizi durdurup sorunlarını söyleyebiliyor. ATV araçlara özellikle çocukların çok fazla ilgisi var, bizimle fotoğraf çektiriyorlar." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de ATV Polis Timleri Sahil Bandında Huzur ve Güveni Sağlıyor - Son Dakika

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