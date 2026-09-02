İzmir'de avukat Ali Aydın'ı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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İzmir'de avukat Ali Aydın'ı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

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İzmir'in Çiğli ilçesinde doğa yürüyüşü yapan avukat Ali Aydın'ı sopa ve taşla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan M.D.E.'nin yargılanmasına başlandı. Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık, olayın siyasi olmadığını belirterek pişman olduğunu söyledi; mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde doğa yürüyüşü yapan avukat Ali Aydın'ı sopa ve taşla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık M.D.E., maktulün eşi Kızbes Aydın, kızı Havva Öcal Kurt, yakınları, baro başkanları ile çok sayıda avukat katıldı.

Yoğunluktan dolayı izleyiciler ve avukatlar için duruşma, 2 ayrı mahkeme salonunda Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) aktarıldı.

Savunma yapan M.D.E, olayın siyasi bir durum olmadığını belirterek, merhumun ailesine baş sağlığı diledi.

Olaydan 3 hafta önce uyuşturucuyu bıraktığını ve sıkıntılar yaşadığını aktaran M.D.E, şunları söyledi:

"Olaydan bir gün önce ağabeyim beni bir hastaneye götürdü, orada iğne yapıldı. Olaydan bir gün sonrası için psikiyatri bölümünden randevu almıştım. Olayın gerçekleştiği yere de sürekli gidiyordum, o gece de araçla dağlık bölgeye gitmiştim. Bir şey de içmemiştim, manzarayı izliyordum. Bir süre sonra karşımdan başında fener bulunan bir şapkayla merhumun geldiğini gördüm, elinde de sopa vardı. Hayatımda hiç görmemiştim. Bir şeyler söylenerek geliyordu, korktum. Sonra aramızda bir arbede oldu, kafamdan bir darbe yedim. Aklım başımdan gitti, sonrasını da hatırlamıyorum."

Hava aydınlanınca kendisine gelmeye başladığını ifade eden M.D.E, "O bana saldırınca ben de ona saldırdım, o an elime ne geçtiyse karşılık verdim. Olayın vehametinin farkında değildim, eve gidince her yerimin kan içinde olduğunu gördüm. Birini öldürmüş olabileceğimi kardeşime söyledim. Kardeşim polislere haber verdi. Keşke yaşanmasaydı, çok pişmanım, hem benim hem merhumun ailesi perişan oldu." diye konuştu.

Duruşmada söz alan Aydın'ın ailesi ve avukatlar, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Çiğli ilçesinde 14 Ocak'ta avukat Ali Aydın ölü bulunmuş, olaya ilişkin M.D.E. gözaltına alınmış, emniyetteki ifadesinde Aydın'ı öldürdüğünü söylemiş, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca M.D.E. hakkında, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de avukat Ali Aydın'ı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

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