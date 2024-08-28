İzmir\'de Balık Ölümleri Nedeniyle Su Ürünleri Av Yasağı Uygulandı

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İZMİR'de balık ölümlerinin ardından su ürünleri av yasağı uygulanmaya başladı. Yasak sonrası amatör ve olta balıkçılar, sahili boş bıraktı.

İzmir'de geçen hafta ilk olarak Bayraklı Sahili'nde başlayan, Karşıyaka ve Alsancak'ta da görülen balık ölümleri ve kötü koku sürüyor. Körfezdeki kirliliğe ve balık ölümlerine rağmen amatör balıkçılar sahilde balık tutarken, 1982'de İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan ancak uygulanmayan balık tutma yasağı kararı dün devreye girdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yasak doğrultusunda sahilde balık tutanlara uyarılarda bulunuldu. Bostanlı Sazburnu ve Üçkuyular Vapur İskelesi arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanı kapsayan su ürünleri av yasağı ile söz konusu yerlerde olta balıkçılığı yapanlara 2 bin 620 lira, avlanan su ürünlerini alan işletmelere de 26 bin 242 lira para cezası uygulanacağının duyurulmasının ardından amatör ve olta balıkçılar, sahili boş bıraktı.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,