İzmir\'de Balıkçı Barınağında Ceset Bulundu

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İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki balıkçı barınağındaki bir teknenin buzluğunda cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin'in (26) ilk incelemeye göre; boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Olay, Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi. Balıkçı barınağında 6 Ağustos akşamı rutin kontrol yapan güvenlik güçleri, bir tekneden kötü koku geldiğini fark etti. Teknede yapılan incelemede buzlukta kadın cesedi bulundu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu tespit edildi. Savcı ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Esgin'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası bulunmayan Esgin'in ilk incelemeye göre boğularak öldürüldüğü belirlendi. Esgin'in kesin ölüm nedeninin tespiti için ayrıntılı otopsi sonucu beklendiği öğrenildi. Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan tekne sahibi Şenol A., eşi Belgin A. ve bir çalışanının polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.