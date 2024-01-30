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İzmir'de Balıkçı Teknesi Battı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Kayıp - Son Dakika
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İzmir'de Balıkçı Teknesi Battı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Kayıp

İzmir'in Dikili ilçesinde bir balıkçı teknesi battı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzmir\'de Balıkçı Teknesi Battı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Kayıp
30.01.2024 - 07:56,
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İZMİR'in Dikili ilçesinde, balıkçı teknesi battı. İlk belirlemelere göre, teknede bulunan 10 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Kayıp olan kişileri arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 02.00 sıralarında Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, balık tutmak için denize açıldığı ileri sürülen balıkçı teknesi henüz belirlenemeyen nedenle battı. İlk belirlemelere göre, teknede bulunan 10 kişiden 8'i bulunurken, 2'sinin kayıp olduğu öğrenildi. Bulunan 8 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği, iki kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Balık tutmak için denize açılan teknede Oğuz İrgit, İsmet Akdağ, Orhan Pancar, Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak, Gökhan Çakır ve Medine Karaduman'ın olduğu öğrenildi.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan, batan teknede bulunan Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar'ın yaşamını yitirdiği öğrenilirken, Medine Karaduman ve Gökhan Çakır için ise arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bölgede 3 bot ve 1 helikopter ile arama kurtarma çalışmaları yürüttüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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