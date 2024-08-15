İzmir'de Banka Hesabı Soygunu: 2 Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'de, darbettikleri kişinin banka hesabındaki 124 bin lirayı kendi hesabına aktaran 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polise başvuran kişi, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadınla 8 Temmuz'da Konak'ta buluştuğunu, bu sırada yanına gelen 2 kişinin, "kızımızın namusunu kirlettin" diyerek kendisini darbettiğini, daha sonra bu kişilerin banka hesabındaki 124 bin lirayı kendi hesaplarına aktardığını belirtti.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti.

Zanlılar E.E. ve Z.N.B, Buca ilçesindeki ikametlerinde gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.