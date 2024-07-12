İzmir'de Banka Şube Müdürü Dolandırıcılık Soruşturması Kapsamında Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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İzmir'de Banka Şube Müdürü Dolandırıcılık Soruşturması Kapsamında Adliyeye Sevk Edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir bankanın şube müdürü adliyeye sevk edildi. Soruşturma, 2 iş insanı ve Karşıyaka Spor Kulübü yöneticilerinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine başlatılmıştı. Şüphelilerin, mağdurlardan topladıkları parayı döviz bürosuna aktardığı ve yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı iddia ediliyor.

12.07.2024 11:25
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İzmir'de nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir bankanın şube müdürü adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubeleri ekiplerince gözaltına alınan Hatice Ö'nün yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğindeki tedavisi tamamlandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hatice Ö, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında özel bir bankanın Bornova şube müdürü Hatice Ö. ve Karşıyaka'daki bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında gözaltı kararı verilmişti.

S.Ç'nin tutuklandığı operasyonda hastaneye başvuran Hatice Ö'nün ise tedavisine başlanmıştı.

Hatice Ö'nün mağdurlardan yüksek kar vaadiyle topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı, şüphelilerin 10 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Banka Şube Müdürü Dolandırıcılık Soruşturması Kapsamında Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Banka Şube Müdürü Dolandırıcılık Soruşturması Kapsamında Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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