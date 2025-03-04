İzmir'de Başkan Tugay'dan Ramazan İftarında Birlik Mesajı - Son Dakika
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İzmir'de Başkan Tugay'dan Ramazan İftarında Birlik Mesajı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ramazan ayının üçüncü iftarında Bayındır'da vatandaşlarla bir araya geldi. Tugay, manevi zenginliğin önemine vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

04.03.2025 10:05  Güncelleme: 11:21
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ramazan ayının üçüncü iftarında Bayındır'daydı. Vatandaşlarla birlikte iftar yapan Başkan Tugay, "Nice varlıklı insan var, yalnız başınalar. Gerçek zenginlik, manevi zenginlik işte böyle bir arada olabilmek, bir arada güzel şeyleri dileyebilmek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan bereketini tüm kente yaymak amacıyla yurttaşları aynı sofrada bir araya getirmeye devam ediyor. Ramazan ayının ilk günü Ödemişli, ikinci günü ise Tireli vatandaşlarla iftar yapan Başkan Tugay, ramazanın üçüncü gününde de Bayındırlılarla buluştu. Bayındır Kapalı Pazaryeri'nde Bayındır Belediyesi iş birliği ile düzenlenen iftar sofrasına yine yüzlerce yurttaş katıldı. Başkan Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ve Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram da eşlik etti.

"Bizim için onurdur"

İftarın ardından Bayındırlılara seslenen Başkan Tugay, "Bu kutsal ayda, bu güzel günde bir masanın etrafında beraber yemeğimizi paylaşmak, iftarımızı yapmak bizim için onurdur. Bugün burada olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birlik beraberliğimiz daim olsun ve bu mübarek ayda tuttuğunuz oruçlar, yaptığınız ibadetler, hayır dualarınız kabul olsun. Biz bu mütevazı sofraların etrafında oturuyoruz, yemek yiyoruz. Nice varlıklı insan var, yalnız başınalar. Gerçek zenginlik, manevi zenginlik işte böyle bir arada olabilmek, bir arada güzel şeyleri dileyebilmek. Yüce Allah'tan bu güzel tablonun yüzü suyu hürmetine, bu güzel toprakların, bu ovanın, bu vatanın, bu güzel milletin her ferdinin bolluk, bereket, iyilik, mutluluk, sağlık görmesini, yaşamasını diliyorum" diye konuştu.

"Birlik ve beraberliğimiz daim olsun"

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu da ramazan ayının mübarek olmasını dileyerek "Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun. Ramazan ayı birlik ve beraberliğin, hoşgörünün en üst seviyede olduğu aydır. Ramazan ayı 11 ayın sultanıdır. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun, herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Başkan Tugay'dan Ramazan İftarında Birlik Mesajı - Son Dakika

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